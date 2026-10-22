الثقافة تختتم مهرجان أسوان بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل احتفالا بتعامد الشمس

بحضور آلاف السائحين، قدمت فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فقرات فنية مبهجة صباح اليوم بساحة معبد أبو سمبل احتفاء بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في قدس أقداس المعبد. في ختام مهرجان أسوان للثقافة والفنون، الذي أقيم برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

واستمرت الظاهرة نحو 20 دقيقة، بالتزامن مع عروض فرق الفنون الشعبية، وتعد الظاهرة شاهدا على التقدم العلمي الذي حققه المصريون القدماء في علوم الفلك والنحت والهندسة، وتتكرر سنويا يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.

شهد الفعاليات الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والمشرف العام على المهرجان، أحمد عبد الرحمن عطية رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة.

وقدت فرق "بورسعيد، مطروح، الوادي الجديد، سوهاج، توشكى، الشرقية"، عروضها الاستعراضية الفلكلورية المبهجة بحضور لافت وتفاعل من السائحين بالرقص والغناء مع الفقرات الفنية وألوان التراث الشعبي.

وانطلقت فعاليات المهرجان في 17 أكتوبر بأوبريت "جيش الشمس"، من إخراج الفنان هشام عطوة، والذي جسد ملحمة حرب أكتوبر وبطولات القوات المسلحة المصرية.

وقدم المهرجان في الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر، عددا من العروض الفنية بمشاركة 7 فرق للفنون الشعبية "أسوان، بورسعيد، سوهاج، الشرقية، الوادي الجديد، مطروح، توشكى" في العديد من المواقع بمحافظة أسوان منها "مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة دهميت، مكتبة الطفل والشباب بدراو، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، جامعة أسوان، نادي صحاري"، كما أقيم حفل فني مساء أمس، بالسوق السياحي بحضور محافظ أسوان ورئيس هيئة قصور الثقافة وجمهور غفير من مدينة أبو سمبل وضيوفها.

ونفذت فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.