الحوثي يزعمون الهجوم على مقر وزارة الدفاع السعودية في الرياض وشركة أرامكو في ينبع

أعلنت مليشيا الحوثي اليمنية، عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية ضد السعودية خلال الـ48 ساعة الماضية، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وزعمت في بيان، مساء الخميس، أن العملية الأولى استهدفت مبنى وزارة الدفاع في الرياض، فيما استهدفت الثانية مطار فهد الدولي بالدمام، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.



وأشارت إلى أن العملية العسكرية الثالثة، استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وأدت إلى نشوب حريق في الموقع المستهدف، فيما استهدفت العملية الرابعة مطار أبها الدولي.

وذكرت أن «تهديد السعودية باستهداف القبائل اليمنية لن يمر مرور الكرام»، مضيفة: «في حال التورط في تنفيذ التهديد، فإن عواقب ذلك ستكون عليه كارثية وغير متوقعة، وسنلجأ إلى خيارات كبرى لم نكن نريد اتخاذها»، بحسب نص البيان.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، ارتفاع ضحايا الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام مساء الأربعاء، إلى اثنين أحدهما مواطن وآخر مقيم من الجنسية الهندية.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، الخميس، إن الاعتداء أسفر عن إصابة 8 أشخاص، منهم مواطن، ومقيمان اثنان من كل من الجنسيات الهندية واليمنية والبنجلاديشية، ومقيم من الجنسية النيبالية.

وأشارت إلى أن الإصابات تراوحت ما بين الطفيفة إلى البليغة، مؤكدة أنهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات.

وأكدت الهيئة استمرار العمل - بالتكامل والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة -على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية خلال الساعات القليلة الماضية «اعتراض وتدمير» خمس مسيرات في هذه المنطقة الغنية بالنفط.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الطاقة السعودية مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين الأربعاء، جرّاء سقوط شظايا عقب اعتراض طائرة مسيّرة كانت تستهدف منشأة في حقل شيبة النفطي الواقع في المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان إن القتيلين من الجنسيتين الفلبينية والنيبالية، والمصابين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، من دون أن تذكر مصدر المسيّرة.

بدورها، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية كل موظفي سفارتها في الرياض وعائلاتهم بمغادرة السعودية، وفقًا لما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر دبلوماسي.

وقال المصدر إن واشنطن أمرت أيضًا بمغادرة أفراد عائلات العاملين في سفاراتها في الإمارات والأردن وقطر والبحرين.

في السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسئولين أمريكيين قولهم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أوامر بمغادرة بعض الموظفين وأفراد أسرهم من سفارات أمريكية في بمنطقة الخليج.

وأوضح اثنان من ⁠المسئولين الأمريكيين أن هذه الخطوة تأتي تحسبًا لاحتمال تجدد الأعمال القتالية، خصوصًا مع جماعة الحوثي في اليمن.

وأصدرت السفارة الأمريكية في الرياض تحذيرًا أمنيًا بشأن احتمال شن ⁠الحوثيين هجمات أخرى على السعودية.



