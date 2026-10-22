بن غفير يوسع تراخيص السلاح لتشمل 11 مستوطنة بالضفة

أفادت القناة 14 العبرية، بأن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، صادق اليوم الخميس، على توسيع نطاق الاستحقاق للحصول على رخصة سلاح ليشمل 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية.

وبحسب ما نقلته شبكة «قدس» الإخبارية، عن القناة العبرية، فإن القرار يأتي على خلفية استخلاص العبر من أحداث 7 أكتوبر، والحاجة إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية في المستوطنات.

وتأتي الخطوة ضمن سياسة أوسع انتهجها بن غفير منذ توليه وزارة الأمن القومي، خصوصًا بعد أحداث أكتوبر 2023، إذ عملت الحكومة الإسرائيلية على تخفيف شروط الحصول على تراخيص الأسلحة وتوسيع نطاق المناطق والفئات المؤهلة لذلك.

ووفق «إسرائيل هيوم»، حصل نحو 300 ألف إسرائيلي على تراخيص لحمل السلاح منذ تولي بن غفير منصبه، فيما أصبحت أكثر من 200 بلدة ومدينة وتجمعًا مؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجديدة.

وقال بن غفير إنه يواصل توسيع «إصلاح السلاح»، معتبرًا أن امتلاك المدنيين للأسلحة يعزز قدرتهم على حماية أنفسهم وعائلاتهم.