فصل طالب 15 يوما ونقله إلى مدرسة أخرى بعد إصابة زميله بنزيف في الطحال بسوهاج

تداول رواد «فيسبوك» في محافظة سوهاج واقعة إصابة الطالب ناجي محمد أحمد بنزيف في الطحال، إثر مشاجرة مع أحد زملائه داخل الفصل الدراسي بإحدى المدارس بمركز أخميم.

وفي تصريح لـ«الشروق»، أوضح مسئول بمديرية التربية والتعليم بسوهاج أن مشادة كلامية نشبت بين الطالبين أثناء دخول معلمة الحصة إلى الفصل، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وتدخل زملاؤهما لفضه، وخلال التزاحم سقط الطالب المصاب على أحد المقاعد، فأصيب في جانبه.

وأضاف المسئول أن المعلمة استدعت الأخصائي الاجتماعي، ولم تظهر على الطالب أي علامات إعياء وقتها، وجرى التواصل مع وليي أمر الطالبين. إلا أن الطالب تقيأ مساء، فنقل إلى المستشفى، وتبينت إصابته بنزيف داخلي في الطحال.

وأشار إلى أنه تقرر فصل الطالب المتسبب 15 يوما وفقا للائحة الانضباط المدرسي، وحرمانه من اختبار الشهر، ونقله إلى مدرسة أخرى، إلى جانب التحقيق مع هيئة الإشراف ومعلمة الحصة.

وأكد أن أسرة الطالب المصاب تفهمت أن الواقعة غير مقصودة، وأن أسرة الطالب المتسبب توجهت إلى المستشفى، وقدمت الاعتذار، وحضرت إجراء العملية.