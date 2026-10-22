النائبة مروة حسان: رسائل الرئيس بمنتدى مصر 2026 تمثل خريطة طريق لحماية الأمن القومي

أكدت النائبة مروة حسان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الأهمية البالغة للرسائل الشاملة والتوجيهات الحكيمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.

وأوضحت مروة حسان، في بيان صحفي اليوم، أنها تعكس رؤية استراتيجية ثاقبة ترتكز على أن وعي المواطن وقوة مؤسسات الدولة هما صمام الأمان الحقيقي للوطن في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة، مشيرة إلى أن تلك الرسائل تمثل خريطة طريق لحماية الأمن القومي.

وأضافت أن تحذيرات سيادة الرئيس من خطورة استهداف مؤسسات الدولة، واستدعاء دروس أحداث عام 2011، تتطلب منا جميعا وقفة رجل واحد وقراءة واعية لدروس الماضي، مؤكدة أن الحفاظ على استقرار الوطن ومؤسساته ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لحماية المقدرات الوطنية ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وتابعت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الدعوة الرئاسية لتعزيز الوعي ترتب مسؤولية مضاعفة على المنظومة التعليمية والمؤسسات التربوية، حيث يعد التعليم والبحث العلمي الركيزة الأساسية لبناء الشخصية المصرية القادرة على التمييز بين الحقائق والشائعات، وتفنيد الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة القلق والتشكيك في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن بناء وعي الأجيال القادمة هو خط الدفاع الأول عن الدولة.

وأشادت النائبة مروة حسان، بما طرحه الرئيس بشأن تطوير المنظومة الأمنية والمؤسسية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأهيل العنصر البشري وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووصف هذه الخطوات بأنها نقلة حضارية توازن بين السيطرة الأمنية واحترافية الأداء واحترام الاعتبارات الإنسانية لحقوق الإنسان.

وثمنت حسان، تأكيدات رئيس الجمهورية على ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي وحماية استقرار الأشقاء في الخليج والسودان وليبيا والصومال، مشيرة إلى أن مصر أثبتت دائما أنها السند والدعامة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت النائبة مروة حسان، إيمانها بدور لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في العمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة والإعلام والمؤسسات الوطنية لتكثيف برامج الوعي وتطوير المناهج والأنشطة التي تغرس قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الشباب والطلاب.

وفي ختام بيانها، شددت على أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها مسؤولية مشتركة تتطلب منا جميعا التكاتف خلف القيادة السياسية الواعية.