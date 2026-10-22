غارات على منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة للحوثيين بتعز

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شن الجيش اليمني، الخميس، غارات جوية على أهداف، بينها منصات إطلاق صواريخ ومستودعات أسلحة لجماعة الحوثي، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقالت قناة اليمن الفضائية إن "الطيران الحربي للقوات المسلحة شن، خلال الساعات الماضية، سلسلة غارات جوية".

وأضافت أن الغارات استهدفت مواقع للحوثيين شملت "منصات إطلاق صواريخ ورادارات وأنظمة اتصالات عسكرية ومستودعات أسلحة غربي وجنوبي وشرقي محافظة تعز".

وتوجد هذه الأهداف في مناطق بينها العرمة وخط المنعم والصنة ومدرات والمسراخ والجند، بحسب القناة.

ولم تعقّب جماعة الحوثي حتى الساعة 11:45 "ت.غ".

ومنذ تجدد التصعيد في يوليو الماضي، شهدت محافظة تعز أبرز تطور ميداني، إذ أعلنت القوات الحكومية وحلفاؤها استعادة السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي ومناطق في مديرية ذوباب.

فيما فرض الحوثيون حصارا خانقا على مدينة تعز (مركز المحافظة) من المرتفعات الشمالية والغربية والشرقية، عقب إحرازهم تقدما ميدانيا في مناطق بريف محافظة تعز.

وتتمتع تعز بأهمية استراتيجية، فهي الجسر الجغرافي والرابط الحيوي بين المحافظات الشمالية، مثل إب وصنعاء، والجنوبية، مثل لحج وعدن، والتحكم بها يعني السيطرة على خطوط الإمداد وشرايين النقل التي تربط العاصمة المؤقتة عدن بمحافظات الوسط والشمال.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة الشرعية في جارها اليمن، في مواجهة جماعة الحوثي، المتهمة بتلقي دعم إيراني والمسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر الحوثيون بشكل كامل على معظم المحافظات الشمالية والغربية، ومنها صنعاء وصعدة وعمران وذمار (شمال)، والحديدة (غرب)، وإب (جنوب غرب)، والمحويت وريمة (شمال غرب)، ويفرضون سيطرة جزئية في محافظات حجة (شمال غرب)، والبيضاء ومأرب (وسط)، والجوف (شمال)، والضالع وتعز (جنوب غرب).

فيما تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، ومحافظات المهرة وحضرموت (شرق)، وشبوة وأبين (جنوب)، وغالبية محافظتي لحج والضالع (جنوب غرب)، وأجزاء من تعز (جنوب غرب)، ومأرب (وسط)، والجوف وحجة وصعدة.