وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: توقف المخابز بسبب احتجاز الاحتلال لشحنات الطحين والمنع الممنهج لدخول الإمدادات

حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من تداعيات إنسانية كارثية وغير مسبوقة تتهدد حياة مئات الآلاف من العائلات النازحة والمنكوبة، في ظل التوقف القسري لغالبية المخابز بالقطاع ورفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول شحنات الطحين والمواد الغذائية الأساسية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، أن استمرار منع دخول الطحين والمستلزمات التشغيلية للمخابز يمثل امتدادًا لسياسة التجويع الممنهجة واستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين، مما يؤدي إلى انهيار خط الدفاع الغذائي الأخير للأسر المستورة والأطفال والنساء.

وأوضحت الوزارة أن توقف المخابز يعود بشكل مباشر إلى احتجاز الاحتلال لشحنات الطحين والمنع الممنهج لدخول الإمدادات، وهو ما يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. كما حذرت من اتساع رقعة المجاعة وانعدام الأمن الغذائي بشكل كامل بين أوساط النازحين والأسر الأشد فقرًا، وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد لا سيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالضغط الفوري والجاد على الاحتلال لفتح المعابر، وضمان التدفق الآمن والسريع لشحنات الطحين دون قيد أو شرط، داعية كافة المؤسسات الإغاثية الدولية والإقليمية إلى تكثيف جهودها وتوفير الحماية العاجلة للمنظومة الإغاثية لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى كافة مستحقيها في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها ستواصل أداء واجبها الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا رغم صعوبة الظروف وشح الإمكانيات، وتهيب بالمجتمع الدولي الخروج عن صمته وتحمل مسئولياته الأخلاقية والإنسانية لإنقاذ غزة من خطر المجاعة المحدقة.