تحالف دعم اليمن: اعتراض وتدمير مسيرة بمنطقة الرياض السعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض بالسعودية.

وقال متحدث التحالف تركي المالكي، بتدوينة عبر منصة "إكس" الأمريكية: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض"، دون تفاصيل إضافية.

ومنطقة الرياض هي كيان إداري يضم العاصمة الرياض ومدنا وقرى ومناطق صحراوية محيطة بها.

كما "أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها"، وفق الهيئة.

وأعلنت السلطات السعودية مقتل 4 أشخاص، الأربعاء، اثنين منهم جراء سقوط شظايا إثر إحباط الدفاعات الجوية محاولة طائرة مسيّرة استهداف أحد معامل حقل شيبة التابع لشركة "أرامكو" في المنطقة الشرقية، وآخرين في هجوم استهدف مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي البلاد.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن في بيان الأربعاء، تدمير 7 مسيرات، بينها واحدة باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، إضافة إلى 6 جرى تدميرها في منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

ولم يحدد التحالف في بياناته مواقع إطلاق المسيرات.

ويتواصل منذ يوليو 2026 تصعيد عسكري من جماعة الحوثي ضد السعودية، بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية في اليمن.