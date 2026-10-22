4 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي وعمليات النسف في غزة

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استشهد أربعة فلسطينيين، منهم سيدة وأصيب آخرون، الخميس، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع مواصلة القوات المحتلة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيدين وإصابة آخرين بعد ظهر اليوم، جراء قصف الاحتلال مركبة بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استشهدت المواطنة رفيف رائد لبد، برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن أحمد بركة وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي قرب مفترق الشئون غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأصيبت طفلة بجراح خطيرة برصاص الاحتلال قرب دوار أبو حميد شرقي المدينة. ولفت المصدر إلى إصابة بنيران جيش الاحتلال في مدينة حمد شمالي خان يونس.

وأفاد مصدر محلي أن الطيران المروحي الإسرائيلي شنّ غارة قصف منزلًا في محيط دوار أبو علبة بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، وأخرى على شقة سكنية خلف التاج مول في حي الرمال بالمدينة.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 عمليات نسف شرقي غزة، في حين أطلقت آلياتها النار في المناطق الشمالية الغربية من القطاع.

وأصيب مواطن بنيران قوات الاحتلال في مدينة حمد شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب زوجان وطفليهما من عائلة الشواف، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة وسط فناء مدرسة مصطفى حافظ في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الجنوبية من المدينة.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1.538 شهيدا، إضافة إلى 5.486 مصابا، إلى جانب تسجيل 841 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 74,498 شهيدًا و175,604 إصابات، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.