قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن مصر جاذبة للاستثمار الصناعي بطبيعتها، مشددًا على أن الصناعة من أهم مقومات الاقتصاد في مصر.

جاء ذلك خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، التي أدارتها الإعلامية لميس الحديدي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء.

واستعرض مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ومنها: سرعة تنفيذ القرارات الحكومية، والبيروقراطية، واختلاف السياسات والاستراتيجيات مع تغيير الوزراء.

وعلق على مطالبة أحد المصنعين الشباب بإقامة مناطق صناعية بالقرب من المجمعات السكنية؛ من أجل التيسير على السيدات العاملات.

وأوضح أن «الحل الوحيد يكمن في إقامة مناطق صناعية صغيرة، وليست استثمارية، لضمان توفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكنية، وتعزيز مشاركة المرأة في الصناعات كثيفة العمالة، وتقليل التكاليف المترتبة على نقل العمالة».

وفي سياق متصل، تحدث رئيس اتحاد الصناعات، عن الإعفاءات المشمولة ضمن قانون الاستثمار والتي تنطبق على المناطق «أ»، و«ب»، منوهًا أن الحكومة أصدرت قرارًا لاحقًا بحصول 7 قطاعات صناعية فقط على الإعفاءات.

وشدد على أن «الهدف من القانون تشغيل العمالة واستغلال الطاقات؛ لإحداث تنمية على مستوى مصر بالكامل، لكن محددات الإعفاءات تعوق عمل المستثمرين».



