 رئيس وزراء كندا يصل تركيا سعيا لبناء شراكة جديدة

وصل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الخميس إلى تركيا في زيارة لمدة يومين سعيا لبناء شراكة جديدة، في الوقت الذي تسعى فيه كندا لتخفيف اعتمادها على الولايات المتحدة.

ويقوم كارني بأول زيارة ثنائية لرئيس وزراء كندي لتركيا، على الرغم من أنه توجه إلى أنقرة في يوليو الماضي لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المقرر أن يلتقى كارني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين قبل أن يتوجه إلى اسطنبول لإجراء مباحثات مع مجموعات أعمال تركية في إطار سعى الدولتين لتعزيز العلاقات التجارية.

وحثت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس كارني على طرح المخاوف بشأن حقوق الانسان خلال زيارته.

وقالت مديرة المنظمة في تركيا روهات سينا ​​أكسنير في بيان" في ظل تزايد استخدام القضاء لإسكات المعارضة وقمع الصوات الناقدة، تظهر رسالة واضحة: التعبير عن الرأي يمكن أن يكون له ثمن باهظ".

وأضافت" لا يجب أن تعامل كندا مسألة حقوق الانسان كقضية ثانوية في المفاوضات. الشراكات المستدامة تعتمد على المحاسبة واحترام حكم القانون".