الداخلية تكشف تفاصيل تعدي معلمة على طالبة وإصابتها داخل مدرسة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر ربة منزل من مدرسة؛ لاتهامها بالتعدي على ابنتها وإحداث إصابتها أثناء وجودها داخل إحدى المدارس بالإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن رصدت تداول المنشور، الذي تضمن تضرر القائمة على النشر من تعدي مدرسة على نجلتها بالضرب وإحداث إصابتها أثناء وجودها داخل إحدى المدارس بالإسكندرية.

وأضافت الوزارة أنه تبين من الفحص أنه بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا من القائمة على النشر، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من قيام مدرسة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم بالتعدي على نجلتها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات في الوجه والبطن أثناء وجودها بالمدرسة.

وبسؤال المدرسة المشكو في حقها، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحة أنها حاولت السيطرة على الطفلة بسبب معاناتها من فرط الحركة وإصرارها على الانصراف من المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.