البنتاجون يتفق مع لوكهيد مارتن لتحديث أسطول مقاتلات إف-35 على مدى 10 سنوات

أبرمت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاجون»، وشركة «لوكهيد مارتن» اتفاقًا إطاريًا يمتد لعشر سنوات، بهدف تعزيز أسطول مقاتلات «إف-35 لايتنينغ 2»، وتوفير آلية مستقرة وطويلة الأجل لشراء الطائرات وتحديثها وتوسيع قدرات الأسطول الأمريكي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، يخضع تنفيذ الاتفاق لموافقة الكونجرس الأمريكي وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، فيما تتعهد الشركة، في إطار الاتفاق، بضخ استثمارات ذاتية لا تقل عن 7 مليارات دولار لدعم برنامج المقاتلات.

وقال وكيل وزارة الحرب الأمريكية، مايكل بي. دافي، إن الاتفاق يعكس تحولًا في آليات تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، من خلال تسريع إنتاج الأسلحة وتوسيع نطاقه، وربط الحوافز المالية بمستويات الأداء الفعلي، بما يضمن تلبية احتياجات القوات المسلحة.

وبموجب الاتفاق، يُستهدف توفير ما لا يقل عن 850 مقاتلة أمريكية على مدى السنوات العشر المقبلة، إلى جانب شراء قطع الغيار الأولية ومجموعات التعديل اللازمة لتحديث الطائرات، فضلًا عن دعم أعمال الصيانة لأسطول «إف-35» العالمي.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز استقرار سلاسل الإمداد الدفاعية، من خلال تجميع متطلبات شراء المعدات وقطع الغيار، بما يرفع كفاءة المشتريات ويحقق وفورات ناتجة عن زيادة حجم الطلب.

ووفق البيان، تأتي الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الحرب الأمريكية لتطوير منظومة المشتريات الدفاعية، وتعزيز مرونة القاعدة الصناعية عبر توفير رؤية طويلة الأجل لاحتياجات الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في برامج التسليح.