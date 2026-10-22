تداول نحو 85 ألف طن من البضائع العامة في ميناء دمياط

قالت هيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 14 سفينة؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30 ألفا و909 أطنان، شملت 10 آلاف و650 طنًا من اليوريا، و6934 طنًا من الجبس المعبأ، و243 طنًا من الكلينكر، و898 طنًا من السكر المعبأ، و4555 طنًا من المولاس، و730 طنًا من الأسمنت المعبأ، و6899 طنًا من البضائع المتنوعة.

وتابعت أن حركة الوارد من البضائع العامة سجلت 54 ألفا و240 طنًا، تضمنت 10 آلاف و349 طنًا من الحديد، و743 طنًا من خشب الزان، و3400 طن من الأبلاكاش، و17 ألفا و448 طنًا من الذرة، و9000 طن من الخردة، و13 ألفا و300 طن من الفول الصب.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 447 حاوية مكافئة، فيما سجلت الحاويات الواردة 1408 حاويات مكافئة، وبلغ عدد حاويات الترانزيت 3944 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال بمخازن القطاع الخاص إلى 11 ألفا و451 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6023 حركة.