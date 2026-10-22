سول تعتزم توجيه رسالة إلى مجلس الأمن تحث فيها بيونج يانج على الاعتذار عن حادث انفجار الألغام

أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، بأن سول تعتزم توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطالب فيها بيونج يانج بالاعتذار عن حادث انفجار الألغام الأرضية الذي وقع الشهر الماضي في المنطقة منزوعة السلاح، وتحملها المسؤولية عن انتهاك اتفاقية الهدنة.

وخلص الجيش الكوري الجنوبي إلى أن الانفجارات التي وقعت في 21 سبتمبر بالمنطقة المنزوعة السلاح، كانت ناجمة عن ألغام زرعتها كوريا الشمالية جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية. وأسفرت هذه الحوادث عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين، اثنان منهم بإصابات خطيرة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، بارك دو-سون، قوله خلال مؤتمر صحفي دوري: "ستوضح الرسالة أن الانفجار نجم عن ألغام أرضية زرعتها القوات الكورية الشمالية في انتهاك لاتفاقية الهدنة، وستطالب باعتذار واتخاذ إجراءات مسؤولة من جانب بيونج يانج، وستدعو إلى الحوار لمنع المزيد من التصعيد واستعادة الثقة".

وأضاف بارك أن "الرسالة ستسعى أيضا إلى لفت الانتباه إلى محاولات بيونج يانج الأخيرة لتصوير الأنشطة العسكرية المشروعة للقوات الكورية الجنوبية على طول خط ترسيم الحدود العسكرية على أنها استفزازات، ونقل مسؤولية تصاعد التوترات إلى كوريا الجنوبية".

وقال إن من المتوقع أن يتم إرسال الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس (بتوقيت نيويورك)، باسم سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة.

وعادة ما يتم تعميم هذه الرسائل على أعضاء مجلس الأمن في غضون عدة أيام من استلامها من قبل رئيس المجلس، ثم يتم نشرها على موقع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونفت كوريا الشمالية مسؤوليتها عن الحادث، وحذرت من الرد حال اتخذت كوريا الجنوبية إجراء مماثلا.

وقال مسؤول كبير في الوزارة للصحفيين، إن الحكومة ستنسق مع اليونان، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لضمان تعميم الرسالة على أعضاء المجلس في أسرع وقت ممكن بعد إرسالها.