- محمود عصمت خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية»: تحسينات فنية وتشريعات جديدة لخفض الفاقد ورفع كفاءة المنظومة

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل معدلات الفاقد في منظومة الكهرباء المصرية، موضحًا أن نسبة الفاقد في توزيع الكهرباء تبلغ نحو 16.7%، منها قرابة 10% فاقد فني، فيما يرجع الجزء المتبقي إلى التعديات من جانب المستخدمين، التي تمثل نحو 7% من الكهرباء.

جاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بقطاع الطاقة.

وأوضح عصمت، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من التحسينات الفنية داخل منظومة توزيع الكهرباء، بهدف خفض معدلات الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات، إلى جانب اتخاذ إجراءات جديدة والعمل على إصدار تشريعات تستهدف الحد من الفاقد في مختلف مراحل المنظومة الكهربائية.

- 7% من الكهرباء بسبب التعديات

وأشار وزير الكهرباء إلى أن التعديات من جانب بعض المستخدمين تمثل أحد أسباب الفاقد في منظومة التوزيع، وهو ما يتطلب مواصلة الجهود لمواجهة هذه الممارسات، بالتوازي مع تطوير الشبكات وتحسين كفاءة التشغيل.

وتعكس الأرقام التي أعلنها الوزير أهمية التعامل مع الفاقد من مسارين متكاملين؛ أولهما فني، من خلال تحسين أداء الشبكات ومكوناتها، والثاني يتعلق بمواجهة التعديات على التيار الكهربائي، بما يسهم في الحد من الطاقة المفقودة وتحسين كفاءة استغلال القدرات المتاحة.

- تحسينات فنية لخفض فاقد التوزيع

وأكد عصمت أن الوزارة تعمل على تنفيذ تحسينات فنية تستهدف تقليل نسبة الفاقد في توزيع الكهرباء، في إطار جهود تطوير البنية التحتية للشبكات ورفع كفاءة منظومة الكهرباء.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية في ظل الحاجة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المنتجة، والحد من الفاقد بين مراحل إنتاج الكهرباء ووصولها إلى المستهلك النهائي، بما يدعم كفاءة التشغيل ويعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات مختلف الاستخدامات.

- 4% فاقد فني في منظومة الكهرباء

وفيما يتعلق بالفاقد الفني المرتبط بعمليات توليد الكهرباء وانتقالها، أوضح وزير الكهرباء أن النسبة تبلغ نحو 4%، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات جديدة للحد من الفاقد وتحسين كفاءة المنظومة.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة تطوير الأداء الفني واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الفاقد، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز أداء قطاع الكهرباء.

- تشريعات جديدة للحد من الفاقد

وكشف عصمت عن العمل على إصدار قوانين وإجراءات جديدة تستهدف الحد من الفاقد في منظومة الكهرباء، في إطار تحرك الوزارة لمواجهة التحديات الفنية والتعديات التي تؤثر على كفاءة القطاع.

وتستهدف هذه التحركات دعم جهود خفض الفاقد، وتحسين كفاءة الشبكات، وتعزيز الانضباط في استخدام التيار الكهربائي، بالتوازي مع الإجراءات الفنية والتطوير المستمر لمكونات المنظومة.

- «مسيرة الطاقة المصرية».. استعراض الإنجازات وخطط المستقبل

وتناقش جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» تطور قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وما تحقق في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والغاز، إلى جانب استعراض التحديات المرتبطة بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة وخطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الجلسة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يُعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، ويستهدف عرض ما تحقق في قطاعات الدولة المختلفة، وفتح المجال لمناقشة التحديات الراهنة وأولويات العمل المستقبلية، مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد وتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات.