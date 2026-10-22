طائرة نقل عسكرية سعودية هبطت اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية

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هبطت طائرة نقل عسكرية سعودية من طراز "سي-130" اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية، إثر عطل فني في أحد محركاتها.

وبحسب تقارير إعلامية يونانية الخميس، تعرض أحد محركات الطائرة الأربعة لعطل فني أثناء الرحلة، فيما كان على متنها 48 شخصا.

وعقب إبلاغ طاقم الطائرة مركز مراقبة الحركة الجوية بالوضع، اتُّخذت تدابير الطوارئ في مطار "نيكوس كازانتزاكيس" بمدينة هيراكليون في جزيرة كريت.

وبينما تأهبت فرق الإطفاء والإنقاذ في المطار، هبطت الطائرة بسلام نحو الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 تج).

وأفادت التقارير بأن جميع من كانوا على متن الطائرة بخير، ولم تُسجل أي إصابات جراء الحادث.