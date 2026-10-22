تعادل منتخب مصر مواليد 2010 سلبيًا مع فريق الأهلي مواليد 2009، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وتأتي المواجهة ضمن برنامج إعداد منتخب مصر مواليد 2010، استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين فنيًا وبدنيًا، ومنحهم المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بمنافسين مختلفين في المباريات الودية.

ويواصل المنتخب، بقيادة مديره الفني عبد الستار صبري، تنفيذ برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق التصفيات، والمنافسة على تحقيق النتائج المطلوبة وحجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.