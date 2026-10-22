شهيد و13 مصابا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس؛ إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة كهربائية وسط قطاع غزة، فيما أصيب 13 فلسطينيا، بعضهم أصيبوا بجروح خطيرة، جراء قصف طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت دراجة كهربائية وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة آخرين.

وأصيب 13 فلسطينيا، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة، جراء استهداف درون للاحتلال حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت مصادر طبية، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد، و12 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1538 شهيدا، والإصابات إلى 5498 مصابا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 841 حالة.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,498 شهيدا، و175,616 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.