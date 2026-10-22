ثنائي هجومي يقود تشكيل يوفنتوس أمام ستاد رين في الدوري الأوروبي

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أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ستاد رين، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل يوفنتوس أمام ستاد رين كالتالي:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: أندريا كامبياسو، لويد كيلي، فيديريكو جاتي، بريمر.

خط الوسط: سيلك، تيون كووبميينيرز، دوجلاس، وستون مكيني.

خط الهجوم: ، كولو مواني، فولتماده.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بعدما خاض مباراتين وحقق الفوز فيهما، ليحصد العلامة الكاملة ويطمح إلى مواصلة انتصاراته أمام ستاد رين، وتعزيز موقعه في الصدارة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.