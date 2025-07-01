 وسام أبوعلي يخرج عن صمته ويوجه رسالة لجماهير الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسام أبوعلي يخرج عن صمته ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 1:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 1:24 ص

أكد وسام أبوعلي لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، أن ما يثار على أغلب منصات التواصل الاجتماعي، حول مستقبله، غير صحيح.

ونشر اللاعب «ستوري» على حسابه الرسمي على «إنستاجرام»، وأكد أن كل الحسابات على فيسبوك، و(X) وجميع وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة ولا تُدار عن طريقه.

وتابع: «الحساب الرسمي الوحيد لي على إنستجرام وأنا أديره بنسبة 100%». ووجه اللاعب رسالة لجماهير الأهلي، إذ كتب: «لذلك كل شيء يُكتب من حسابات موثقة أو غير موثقة على كل وسائل التواصل الاجتماعي ماعدا إنستجرام فهي ليست مني أو من فريقي».


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