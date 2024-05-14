أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط بالون مراقبة عسكري تابع له في الأراضي اللبنانية، إثر رشقة صاروخية أطلقها حزب الله.

وقال جيش الاحتلال، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نتيجة عمليات الإطلاق التي تم تنفيذها باتجاه الجليل الغربي، تضرر بالون مراقبة تابع للجيش الإسرائيلي وسقط في الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أنه "لا خوف من تسريب معلومات"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وعادة يستخدم جيش الاحتلال البالونات للمراقبة والرصد عبر كاميرات من الجو.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أنه "رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو منطقة عرب العرامشة في الجليل الغربي"، مشيرا إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق صاروخ على منطقة مالكية قرب الحدود اللبنانية.

وعقب ذلك، أعلن حزب الله اللبناني استهداف 3 أهداف مرتبطة بالبالون الإسرائيلي وسقوط أشخاص من طاقم إدارة البالون بين "قتيل وجريح".

وقال حزب الله، في بيان: "بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان إدارته ‏والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاق المنطاد التي دمرت، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".

كما أعلن الحزب، في بيان منفصل، استهداف، ظهر اليوم الثلاثاء، "بأسلحة مناسبة" مبان يستخدمها جنود إسرائيليون بمستعمرة أفيفيم في الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وأوضح الحزب أن الاستهداف جاء "ردا على ‌‏اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدة يارون"، مشيرا إلى أن تلك الاستهدافات تأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية".



