إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد

أصيب نجل الفنانة زينة، خلال هجوم كلب شرس يمتلكه طفل آخر، أثناء لعبه كرة القدم داخل ملعب بأحد الكمبوندات في منطقة الشيخ زايد.

وتلقى قسم شرطة زايد ثانٍ بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يُفيد بتعرض طفل لإصابة نتيجة مطاردة من كلب شرس داخل ملعب في كمبوند، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن الطفل المصاب هو "زين الدين أحمد عز"، نجل الفنانة زينة والفنان أحمد عز، حيث تعرض للإصابة أثناء محاولته الهروب من الكلب، الذي يمتلكه طفل آخر داخل الكمبوند، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم التحفظ على الكلب، وجارٍ مناقشة مالكه من قِبل الجهات الأمنية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.