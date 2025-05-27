أبدى الشاعر والكاتب فاروق جويدة، رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: «أنا أستبعد عنه تماما الجانب الثقافي، هو ليس له في أي ثقافة، لكنه رجل أعمال على درجة كبيرة من الذكاء الشديد، ونموذج للأمريكي صاحب الفكر العملي، فهو رجل أعمال صرف، حالة فريدة».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، أن الثقافة لم تعد جزءا من مكونات الدول، على نقيض الماضي التي كانت الثقافة تشكل بُعدًا في حياة الناس، مشيرا إلى أن ترامب قائم على ثلاثة محاور «الصفقة، والفرصة، والذكاء».

وفي سياق آخر، علق جويدة على حديث الإعلامي عمرو أديب، حول وضع الثقافة بين اليوم والأمس، مستشهدا بمقولة الكاتب يوسف إدريس إليه بأن «نصف البلد كان يكتب قصة قصيرة والنصف الآخر يفكر في كتابة قصة قصيرة».

وقال: «كان زمان هذا هو الزخم الحقيقي»، متابعا بانتقاد لما آلت إليه الاهتمامات الآن، قائلا: «أصبحنا نتابع من تطلقت ومن تزوجت، ومن تشتم زوجها، والفنانات بقى شكلهم حاجة مزعجة جدًا»، على حد وصفه.

وتدخل الإعلامي عمرو أديب مطالبا بتفسير عبارة «الفنانات أصبح شكلهن حاجة مزعجة جدًا»، قائلا: «أنا أقارن لأن أنا قارئ ومتابع، معندهاش شغل تروح تتطلق وتتجوز علشان كل يوم تبقى موجودة وغيره وغيره، قصص أنا كمصري والله أنا ساعات أشعر بالخجل، دي مش وجهة الفن المصري خالص إطلاقا»، حسب تعبيره.

وأضاف: «كنا عندما نسافر تُفتح لنا كل الأبواب، كان هناك احترام وحضور وأناقة، ما نراه الآن جزء من التركيبة الخاطئة الموجودة، وغياب الدولة ليس حلا، يجب أن تكون هناك ضوابط لوجود الثقافة وحمايتها من المتطفلين عليها، ومن الانقسامات التي جعلت صورتنا اليوم مش حلو، كل فترة يخرج شيخ بفتوى، أو يشكك أحد في خالد بن الوليد وصلاح الدين، يا رجل! وفي ظروف كهذه نحن في أمس الحاجة لسيرة صلاح الدين الأيوبي».