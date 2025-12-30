طالبت فلسطين، الثلاثاء، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالضغط على إسرائيل لضمان إدخال بيوت متنقلة وكل مستلزمات الإيواء اللازمة إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان بختام الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة وزعه مكتب الاتصال الحكومي.

وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بـ"اتخاذ موقف إنساني حازم وعاجل لإنقاذ أبناء شعبنا في قطاع غزة من قسوة فصل الشتاء، والمنخفضات الجوية المتتالية، بممارسة أقصى درجات الضغط (على إسرائيل) لضمان إدخال البيوت المتنقلة وكافة مستلزمات الإيواء اللازمة".

كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى توظيف ثقلها الدبلوماسي وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتصاعدة في الضفة الغربية، وعلى رأسها اتساع عمليات هدم منازل الفلسطينيين، لا سيما في القدس، ووضع حد لجرائم عصابات المستوطنين بحق المدنيين في القرى والتجمعات الفلسطينية.

والاثنين، أعلن متحدث الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم بفعل المنخفضات الجوية منذ بدء ديسمبر الجاري إلى 25 شخصا، بينهم 6 أطفال قضوا بفعل البرد القارس.

وأفاد بصل بانهيار 18 مبنى سكنيا متضررا من قصف إسرائيلي سابق، بشكل كامل بفعل المنخفضات الجوية والأمطار في ذات الفترة، وتعرّض أكثر من 110 مباني سكنية لانهيارات جزئية، تشكّل تهديدا على حياة آلاف الفلسطينيين القاطنين فيها أو بمحيطها.

ويلجأ الفلسطينيون مضطرين إلى السكن في المباني المتصدعة والآيلة للسقوط نظرا لانعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار، متنصلة من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف النار.

وفي سياق متصل، قال بصل إن 90 بالمئة من خيام النازحين تطايرت وغرقت بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، وذلك في مختلف مناطق القطاع.

وأشار إلى أن آلاف الأسر الفلسطينية فقدت مأواها المؤقت وممتلكاتها الشحيحة من "ملابس وأغطية وفراش"، ما تسبب بمفاقمة معاناتهم الإنسانية.

ورغم انتهاء الإبادة بدخول وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا كبيرا، بسبب تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها بما فيها إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والبيوت المتنقلة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.