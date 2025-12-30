ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 20 جنيها إضافيا، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5945 جنيها، مقابل 5920 جنيها خلال تعاملات اليوم، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5095 جنيهًا، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6794 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 200 جنيهًا ليصل إلى 47360 جنيها، مقارنةً بـ 47360 جنيها في بداية التعاملات .

في الأسواق العالمية، ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، متعافيا من عمليات بيع قوية في الجلسة السابقة، إذ أدى ضعف التداول مع اقتراب نهاية العام إلى زيادة التقلبات، ويتوقع المتعاملون أن تدفع العوامل الأساسية المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2026.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4361.71 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8% إلى 4377.20 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم، إن عمليات البيع الكبيرة التى شهدتها الأسواق أمس الاثنين، تظهر التقلبات الكبيرة التي ربما تفاقمت بسبب ظروف التداول الضعيفة نتيجة لموسم العطلات.

وحقق المعدن النفيس أداء رائعا في عام 2025، إذ ارتفع بنحو 66% حتى الآن.

وارتفع الذهب هذا العام مع خفض أسعار الفائدة والرهانات على إقدام البنك المركزي الأمريكي، على مزيد من التيسير النقدي، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية وارتفاع الحيازات بالصناديق المتداولة في البورصة.

ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل في العام المقبل. وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 74.49 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في الجلسة السابقة. وتكبدت الفضة أكبر خسارة يومية منذ 11 أغسطس 2020 أمس الاثنين.

وارتفعت الفضة 158% منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة ونقص المعروض وانخفاض المخزونات وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.

وتوقع كيلفن وونج محلل السوق في أواندا، أن يستمر الارتفاع على المدى الطويل لكل من الذهب والفضة مع أهداف سعرية في الأشهر الستة المقبلة عند 5010 دولارات للأوقية بالنسبة للذهب، و90.90 دولار للأوقية بالنسبة للفضة.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.8% إلى 2146.81 دولار للأوقية. وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2478.50 دولار.