أبدى محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حزنه لما يحدث داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية.

وقال الشاذلي، في تصريحات «إذاعية»:«ما يحدث داخل نادي الزمالك أمر محزن، وكلنا نشعر بالحزن بسبب ما يحدث داخل الزمالك».

وأضاف:«وزير الشباب والرياضة حريص كل الحرص على إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك، وتحقيق الاستقرار للنادي، وهناك مرونة كبيرة من وزارة الإسكان لحل أزمة الأرض البديلة».

وتابع:«نبحث حاليًا عن حلول بديلة لأرض أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك، وما يُثار حول توقف الزمالك على حل أزمة الأرض غير صحيح».

وواصل:«خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حل أزمة أرض نادي الزمالك البديلة بشكل رسمي، في ظل وجود تعاون من جميع المؤسسات المعنية».