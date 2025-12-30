 وزارة الرياضة: ما يحدث في الزمالك أمر محزن.. وحل أزمة الأرض خلال أيام - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 5:18 م القاهرة
وزارة الرياضة: ما يحدث في الزمالك أمر محزن.. وحل أزمة الأرض خلال أيام

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 5:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 5:15 م

أبدى محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حزنه لما يحدث داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية.

وقال الشاذلي، في تصريحات «إذاعية»:«ما يحدث داخل نادي الزمالك أمر محزن، وكلنا نشعر بالحزن بسبب ما يحدث داخل الزمالك».

وأضاف:«وزير الشباب والرياضة حريص كل الحرص على إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك، وتحقيق الاستقرار للنادي، وهناك مرونة كبيرة من وزارة الإسكان لحل أزمة الأرض البديلة».

وتابع:«نبحث حاليًا عن حلول بديلة لأرض أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك، وما يُثار حول توقف الزمالك على حل أزمة الأرض غير صحيح».

وواصل:«خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حل أزمة أرض نادي الزمالك البديلة بشكل رسمي، في ظل وجود تعاون من جميع المؤسسات المعنية».


