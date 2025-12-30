مدرب السودان: هدفنا الفوز في أمم أفريقيا حتى لو واجهنا البرازيل والأرجنتين

رفع المدرب الغاني كواسي أبياه، المدير الفني للمنتخب السوداني، سقف التحدي أمام المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس أمم إفريقيا، مؤكداً أن هدفه يتمثل في المنافسة على اللقب وليس مجرد المشاركة.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الأربعاء، بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال أبياه: "لم نأتِ إلى المغرب للسياحة، نحن هنا لإثبات جدارتنا بالمشاركة والمنافسة على اللقب".

وأضاف المدرب الغاني: "الوضع في السودان صعب نتيجة الحرب، ولم يكن هناك نشاط كروي منتظم، لذا نعتمد على عدد محدود من لاعبي الهلال والمريخ، إلى جانب بعض المحترفين خارج السودان. هذا يجعل العمل تحدياً كبيراً، لكنه لا يمنعنا من تقديم الأفضل".

وتابع: "منتخب بوركينا فاسو فريق قوي، أغلب لاعبيه ينشطون في أوروبا، وبالتالي لا نتوقع فوزاً سهلاً. سنسعى لتقديم مباراة قوية وأداء مشرف".

وأشار أبياه إلى أن هدف السودان يتجاوز مجرد التأهل، وقال: "عندما تصل إلى بطولة كبرى، يجب أن تثبت سبب تأهلك. المنافسة على الفوز مهمة بغض النظر عن اسم الخصم، سواء كان بوركينا فاسو، السنغال، المغرب، أو أي فريق آخر".

وأردف: "نسعى لأن نرسم البسمة على وجوه السودانيين في ظل الظروف الصعبة، وأن نجعلهم فخورين بمنتخبهم".

ويحتل السودان حالياً المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 كوصيف أو ضمن أفضل المنتخبات من المركز الثالث. وتتصدر الجزائر المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تحتل بوركينا فاسو المركز الثاني بفارق الأهداف عن السودان، بينما ودعت غينيا الاستوائية البطولة بعد خسارتها في المباراتين الأوليين.