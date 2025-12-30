علّقت إسرائيل عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية تعمل في قطاع غزة، بدعوى «عدم استيفاء القواعد والقوانين» المعمول بها.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، شمل القرار الإسرائيلي عددًا من المنظمات الإنسانية، من بينها منظمة «أطباء بلا حدود».

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن القرار جاء على خلفية عدم استيفاء هذه المنظمات للقواعد الجديدة التي وضعتها إسرائيل للتحقق من عمل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما وصفته الوكالة بالتضييق الإسرائيلي الممنهج على عمل المنظمات الإغاثية في القطاع، في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية والمعيشية الناجمة عن حرب الإبادة الجماعية، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.