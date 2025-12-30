مسئول فلسطيني: تسليم خامس دفعة من سلاح المخيمات للجيش اللبناني

أعلن مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، تسليم دفعة خامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير، للجيش اللبناني، وذلك في مخيم عين الحلوة للاجئين بمدينة صيدا (جنوب).

أفاد بذلك بيان أصدره مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان عبد الهادي الأسدي.

وقال الأسدي إن هذه الخطوة تأتي "تنفيذا للبيان المشترك الصادر عن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون في 21 مايو الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحسين الظروف المعيشية فيها".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تجسد "الحرص المشترك على ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين".

من جانبه، قال الجيش اللبناني في بيان وصل الأناضول نسخة منه إنه "استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية".

وأضاف أن "هذه العملية شملت أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".

وفي 5 أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أعلن أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.

وفي إطار "حصر السلاح"، تم تسليم الدفعة الرابعة من أسلحة مخيمي "عين الحلوة" و"البداوي" الفلسطينيين للجيش اللبناني في 13 سبتمبر الماضي.

بينما تسلم الجيش اللبناني في 29 أغسطس الفائت، الدفعة الثالثة من هذه الأسلحة من مخيمات "برج البراجنة، ومار إلياس، وشاتيلا"، والدفعة الثانية من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي بمدينة صور (جنوب) في الـ28 من الشهر نفسه.

وبدأت المرحلة الأولى من تسليم الأسلحة، في 21 أغسطس 2025، حيث تسلم جيش لبنان السلاح الفلسطيني بمخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.