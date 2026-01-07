اليمن: إجلاء نحو 180 سائحاً أجنبياً عالقاً من سقطرى إلى جدة

أفاد مصدر ملاحي يمني، اليوم الأربعاء، بأن شركة الخطوط الجوية اليمنية الحكومية بدأت تسيير رحلات جوية لنقل المئات من السياح الأجانب الذين ظلوا عالقين في أرخبيل سقطرى "جنوب شرقي البلاد" خلال الأيام الماضية.

​وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "الناقل الوطني (الخطوط الجوية اليمنية) سيّر أول رحلة جوية مباشرة من مطار سقطرى الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على متنها نحو 179 سائحاً من جنسيات أجنبية مختلفة".

​وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة جاءت عقب "تنسيق رفيع المستوى بين السلطات اليمنية المعنية والخطوط الجوية، وبالتعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لضمان إنهاء معاناة السياح الذين تعثرت عودتهم بسبب تحديات لوجستية في الرحلات الجوية".

وكشف المصدر عن أن هناك ترتيبات مكثفة تجري حالياً لاستكمال نقل بقية السياح العالقين في الجزيرة عبر رحلات إضافية.

وتعد جزيرة سقطرى، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وجهة سياحية تجذب المئات من هواة الطبيعة والمغامرة سنوياً، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الصراعات المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.