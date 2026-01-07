سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بإنهاء حياة صديقه أمام محل بلايستيشن في حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب أمام محل بلايستيشن في حدائق القبة، بعد تعرضه لطعنات نافذة في بطنه.

فور تلقي البلاغ أمر اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بانتقال قوات الأمن لمكان الواقعة، وتبين إصابة شاب بطعنات من قبل صديقه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم توجه إلى محل البلايستيشن، واصطحب المجني عليه إلى خارج المحل، حيث اعتدي عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض، وسدد له عدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.