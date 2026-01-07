خفر السواحل الأمريكي يعترض ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

قال ثلاثة مسئولين أمريكيين اليوم الأربعاء، إن خفر السواحل الأمريكي اعترض ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا في مياه أمريكا اللاتينية، في إطار حصار بحري لا تزال الولايات المتحدة تفرضه على السفن الخاضعة للعقوبات والقادمة من فنزويلا.

ويعد هذا الاعتراض هو الثاني خلال ساعات، ويأتي بعد عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في كراكاس فجر السبت، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واقتياده إلى نيويورك لمحاكمته هناك بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وتحاول الولايات المتحدة الاستيلاء على ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا ومسجلة بالعلم الروسي، بعد مطاردة استمرت أكثر من أسبوعين عبر المحيط الأطلسي، في عملية تنفذها قوات خفر السواحل والجيش الأمريكي، وفقًا لما ذكره مسئولان أمريكيان لوكالة «رويترز».

وتعتبر الناقلة المسجلة رسميًا بالعلم الروسي – التي كانت تعرف باسم «بيلا-1» وحاليًا تسمى «مارينيرا» - أحدث أهداف خفر السواحل الأمريكي، منذ بدء حملة الضغط التي شنها الرئيس ترامب على فنزويلا.

وبشكل منفصل، ذكرت «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن مسئول بريطاني، أن الولايات المتحدة حاولت الاستيلاء على ناقلة نفط مرتبطة بروسيا في شمال المحيط الأطلسي، بعد فشل محاولة سابقة أثناء إبحارها إلى فنزويلا.

وأفادت تقارير صدرت في وقت سابق، أن موسكو أرسلت غواصة وربما سفينة بحرية للمساعدة في مرافقة ناقلة النفط إلى روسيا.

وتزيد محاولة احتجاز السفينة حدة التوتر في العلاقات الغربية مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، في خضم المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.