الداخلية تضبط قائد ميكروباص لمعاكسة فتاة فى سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة أجرة «ميكروباص»، لقيامه بمعاكسة فتاة فى محافظة سوهاج.

وجاء ذلك عقب تداول منشور مدعّم بصور على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة سيدة من قائد سيارة أجرة «ميكروباص» بدعوى قيامه بمعاكسة كريمة شقيقها أثناء استقلالها السيارة برفقته داخل نطاق محافظة سوهاج.

وبالفحص، تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية فى هذا الشأن، إلا أنه أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أخميم.

وبمواجهة المتهم، أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حيث تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.