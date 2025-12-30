وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مصر ستتقدم بملف لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028.
وقال الشاذلي، في تصريحات «إذاعية» : «أخطرنا اتحاد الكرة بجاهزية الدولة لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028».
وأضاف: «سنتقدم بملف إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028 في مصر».
وتابع: «على مستوى الملاعب والبنية التحتية، لدينا كل ما يؤهلنا لاستضافة أمم إفريقيا 2028، ونحن جاهزون ليس فقط لتنظيم البطولة القارية، بل لاستضافة كأس العالم أيضًا».
وواصل: «نحترم جميع الدول الإفريقية، لكن مصر هي الأكثر جاهزية لاستضافة النسخة الاستثنائية 2028 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقد أخطرنا اتحاد الكرة بجاهزية الدولة الكاملة لاستضافة الحدث».