وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 4:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 5:05 م

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مصر ستتقدم بملف لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028.

وقال الشاذلي، في تصريحات «إذاعية» : «أخطرنا اتحاد الكرة بجاهزية الدولة لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028».

وأضاف: «سنتقدم بملف إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من أجل استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2028 في مصر».

وتابع: «على مستوى الملاعب والبنية التحتية، لدينا كل ما يؤهلنا لاستضافة أمم إفريقيا 2028، ونحن جاهزون ليس فقط لتنظيم البطولة القارية، بل لاستضافة كأس العالم أيضًا».

وواصل: «نحترم جميع الدول الإفريقية، لكن مصر هي الأكثر جاهزية لاستضافة النسخة الاستثنائية 2028 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقد أخطرنا اتحاد الكرة بجاهزية الدولة الكاملة لاستضافة الحدث».


