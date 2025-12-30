 نشر 5400 من أفراد الشرطة الهندية في جوروجرام لتأمين ليلة رأس السنة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 6:50 م القاهرة
نشر 5400 من أفراد الشرطة الهندية في جوروجرام لتأمين ليلة رأس السنة

جوروجرام، الهند - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 6:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 6:26 م

نشرت شرطة جوروجرام الهندية 5400 فرد في المنطقة، في محاولة لضمان احتفالات خالية من المتاعب في ليلة رأس السنة، حسبما صرح مسئولون يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة، إنه سيجري اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يضبطون وهم يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول، بحسب وكالة برستراست أوف إنديا.

وصدرت إخطارات لجميع مشغلي الحانات والبارات والنوادي والمطاعم والفنادق بموجب المادة 168 من قانون "ناجاريك سوراشا سانهيتا"، توجهم بعدم السماح لأي شخص مخمور بالقيادة.

وقالت الشرطة، إن مسئولية المشغلين المعنيين ستتمثل في نقل الأشخاص المخمورين إلى منازلهم بأمان.

