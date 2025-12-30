الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم

كشف النادي الأهلي تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الشاب، والتي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر.

وتعرض حمزة عبد الكريم لإصابة خلال مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وقال أحمد جاب الله، طبيب النادي، إن حمزة عبد الكريم لاعب الفريق، اشتكى من آلام في القدم والكاحل نتيجة كدمة قوية خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب.

وأوضح طبيب الأهلي أن الجهاز الفني قام باستبدال اللاعب قبل نهاية الشوط الأول تجنبًا لزيادة الآلام ومنع تفاقم الإصابة.

وغادر حمزة عبد الكريم المباراة في الدقيقة 33، وشارك بدلًا منه محمد زعلوك، بعد تدخل قوي من مدافع المقاولون العرب على قدم حمزة عبد الكريم.

وتشهد الفترة الأخيرة مفاوضات من نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة المنتخب الوطني في كأس العالم للناشئين.

وخاض الأهلي، قبل مباراة اليوم، ثلاث مباريات في كأس عاصمة مصر، ضمن منافسات المجموعة الاولى، حيث خسر من إنبي، ثم فاز على غزل المحلة، قبل أن يخسر من غزل المحلة.