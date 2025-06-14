 الجيش الإيراني يعلن توقيف مدمرة تجسس بريطانية في بحر عُمان - بوابة الشروق
السبت 14 يونيو 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

النتـائـج تصويت

الجيش الإيراني يعلن توقيف مدمرة تجسس بريطانية في بحر عُمان

د ب أ
نشر في: السبت 14 يونيو 2025 - 9:57 م | آخر تحديث: السبت 14 يونيو 2025 - 9:57 م

أوقفت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني مدمرة تجسس بريطانية في بحر عُمان، وأجبرتها على تغيير مسارها، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

وقالت العلاقات العامة لبحرية الجيش الإيراني في بيان "إن مدمرة بريطانية دخلت الليلة الماضية شمال المحيط الهندي بهدف توجيه صواريخ تابعة لإسرائيل نحو الأراضي الإيرانية، وقد تم رصدها في الوقت المناسب من قِبل أنظمة الاستطلاع التابعة للبحرية الإيرانية".

كما أشار البيان إلى أن الطائرات المسيّرة القتالية التابعة للقوات البحرية وجهت إنذارات مباشرة، ما حال دون مواصلة المدمرة مسيرها نحو الخليج العربي.
 


 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك