الجيش الإيراني يعلن توقيف مدمرة تجسس بريطانية في بحر عُمان

أوقفت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني مدمرة تجسس بريطانية في بحر عُمان، وأجبرتها على تغيير مسارها، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

وقالت العلاقات العامة لبحرية الجيش الإيراني في بيان "إن مدمرة بريطانية دخلت الليلة الماضية شمال المحيط الهندي بهدف توجيه صواريخ تابعة لإسرائيل نحو الأراضي الإيرانية، وقد تم رصدها في الوقت المناسب من قِبل أنظمة الاستطلاع التابعة للبحرية الإيرانية".

كما أشار البيان إلى أن الطائرات المسيّرة القتالية التابعة للقوات البحرية وجهت إنذارات مباشرة، ما حال دون مواصلة المدمرة مسيرها نحو الخليج العربي.





