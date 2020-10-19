أعلنت حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، الأربعاء، عن شن هجوم عسكري جديد ضد جبهة تحرير تيجراي التي تواصل تقدمها من إقليم تجراي المجاور.

وصرح مدير مكتب الاتصالات التابع لحكومة أمهرة، جيزاتشيو مولونيه، للصحفيين، اليوم، بأن السلطات المحلية تتخذ "إجراءات حاسمة" لتقليص المخاطر التي يواجهها سكانها، مضيفا أن قوات الولاية تلقت اليوم توجيهات بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وفقا لوكالة رويترز.

ودعا مولونيه المواطنين إلى دعم هذه الحملة العسكرية الجديدة والانضمام إليها.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان حزب حركة أمهرة الوطنية عن اتخاذه استعدادات سريعة لحشد المقاتلين الموالين له عند جبهات القتال مع "الجبهة الشعبية لتحرير تجراي" التي استعادت السيطرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على معظم أراضي الإقليم المضطرب منها مركزه مدينة مقلي.

وتعهدت "الجبهة" باستعادة معظم أراضي الإقليم، منها غرب تجراي الخاضع لسيطرة قوات ولاية أمهرة.

وتهدد هذه التطورات باندلاع جولة جديدة من الصراع بين أكبر مجموعتين عرقيتين في إثيوبيا ودفع موجة جديدة من اللاجئين إلى الدول المجاورة.