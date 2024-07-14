الإمارات تدين محاولة اغتيال ترامب: عمل متطرف وإجرامي

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

وعبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة، معربة عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل.

كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة).

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.