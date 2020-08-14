تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس المقبل، في مقر إقامته الصيفي "حصن بيرجانسون" المطل على البحر المتوسط، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وبذل الزعيمان المؤيدان لأوروبا مؤخرا جهودا مشتركة لكسب الموافقة على خطة تعاف أوروبية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 750 مليار يورو (888 مليار دولار)، والتي تم الاتفاق عليها في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وبجانب الشأن الأوروبي، من المنتظر أن تدور المحادثات بين الزعيمين حول الوضع في لبنان وليبيا والخلاف بين تركيا واليونان.

ويقضي ماكرون حاليا عطلته الصيفية مع زوجته بريجيت على البحر المتوسط.

و"حصن بريجانسون" ليس مشهدا جديدا للقاءات الدبلوماسية في فرنسا، حيث التقى ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك الصيف الماضي قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى، وهي مجموعة استبعدت منها روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وفي عام 1985، التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول هناك.