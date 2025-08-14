كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مساء الخميس، هداف دبابة ميركافا وجرافة عسكرية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن عناصرها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا 4»، وجرافة عسكرية من نوع «D9» بقذيفتي «الياسين 105» في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

ويتعرض حي الزيتون -وهو أحد أكبر أحياء مدينة غزة ويقع بالمنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة- لعملية عسكرية مستمرة منذ عدة أيام، يتخللها قصف ونسف للمنازل أسفر عن تهجير ومجازر بحق العائلات الفلسطينية التي ما زالت بداخلها.

وتلاصق المناطق الجنوبية لحي الزيتون في وادي غزة -الذي يطلق عليه جيش الاحتلال محور نتساريم– وهذه المنطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ويُمنع الفلسطينيون من الاستقرار فيها أو التوجه إليه، إلا في نطاق الحصول على المساعدات الأميركية المزعومة.

وفي وقت سابق أمس، صدّق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على الفكرة المركزية لخطة إعادة احتلال قطاع غزة -بما في ذلك مهاجمة منطقة حي الزيتون- التي أشار الجيش في بيان له إلى أنها بدأت الثلاثاء.

ويأتي العدوان الحالي المكثف على حي الزيتون بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) يوم الجمعة، خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبر منظموها أن شن هذه العملية يعدّ بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى.

وتبدأ هذه الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير المواطنين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وتلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي المقابل، يطرح زامير خطة تطويق تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى، دون الانجرار نحو أفخاخ إستراتيجية.