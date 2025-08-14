ارتفاع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 239 منهم 106 أطفال

أعلنت وزارة الصحة لفلسطينية في غزة عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 239 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال.

وقبل قليل، أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، باستشهاد 16 مواطنا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 5 شهداء من منتظري المساعدات.

وقالت إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من المواطنين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة العشرات.

وأضافت أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما استشهدت المواطنة أمل سالم العمور، متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق على خيمتها بخان يونس.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في مناطق تجمع المساعدات الإنسانية، والتي باتت تشكل نقاط استهداف متكررة منذ عدة أشهر، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه «نهج متعمد لفرض التجويع والإذلال الجماعي».

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشنّ الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.