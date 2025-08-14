نتنياهو يعلن تحديد 5 مبادئ مع حكومته لإنهاء الحرب في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن تحديد 5 مبادئ مع حكومته لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا: "نريد استعادة كل الرهائن الأحياء والأموات".

ووفقًا لما أوردته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، قال نتنياهو: "يمكن أن تدير غزة حكومة مدنية لا تنتمي لا إلى حماس ولا إلى السلطة"، مضيفا: "نسعى من خلال نزع السلاح في غزة إلى ضمان عدم تصنيعه في القطاع أو تهريبه".

وأوضح نتنياهو أن "فرض سيطرة أمنية على غزة ومحيطها ضمن مبادئ إنهاء الحرب".

وفي وقت سابق، بحث وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، الخطة التي يجري بلورتها لاحتلال مدينة غزة بناء على ما أقره الكابينيت الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، خلال بيان، أن كاتس عقد جلسة مع زامير وقادة بأجهزة الأمن وضباط بالجيش، خلالها جرى "طرح مبادئ خطة تنفيذ قرار الكابينيت بالسيطرة على مدينة غزة، على أن يتم بلورة الخطة الكاملة لاحقا قبيل المصادقة عليها من قبل وزير الأمن يوم الأحد"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال كاتس، إن إسرائيل عازمة على هزيمة حماس في غزة، والإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب، مشيرا إلى "حشد الجيش كل قواته ويستعد بقوة كبيرة لتنفيذ قرار الكابينيت. سنعمل يدا واحدة حتى إتمام المهمة".

وذكر زامير في وقت سابق اليوم، أن "التواصل بين المستويين السياسي والعسكري يعد محورا أساسيا للأمن القومي خصوصا في أوقات الحرب"، مشيرا إلى أن "الثقة المتبادلة والتعاون الكامل هما مفتاح النجاح".