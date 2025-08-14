العثور على جثامين 4 رجال في نهر السين بالقرب من باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال ممثلو الادعاء الفرنسيون، اليوم الخميس، إنه جرى انتشال 4 جثامين من نهر السين الذي يقع خارج باريس.

ولم تجد السلطات حتى الآن أي دليل يربط بين الحالات.

وأشاروا إلى أن الموقع في تشويزي لو روا حيث تم العثور على الجثث، يمكن تفسيره بأحوال النهر في تلك المنطقة.

وقال ممثلو الادعاء في ضاحية كريتيل، إن أسباب الوفاة وهويات الضحايا مازالت غير معروفة.

وأفادت صحيفة "لو باريزيان"، بأن الضحايا الأربعة رجال، وكان 3 منهم يرتدون ملابس كاملة، بينما تم العثور على واحد بدون سروال أو ملابس داخلية. وذكر التقرير أن الجثث ربما ظلت في المياه لعدة أيام.

وتردد أن اكتشاف الجثث تم بناء على معلومات من راكب قطار شاهد جثة في النهر وأبلغ السلطات.

وانتشلت خدمات الطوارئ، الجثث أمس الأربعاء.