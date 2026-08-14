إجلاء المئات في كرواتيا واليونان مع اتساع حرائق الغابات بأنحاء أوروبا

قال مسئولون إن حريق غابات اجتاح منازل في منتجع كرواتي خلاب خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 40 وأجبر 1200 على إخلاء منازلهم، في وقت حذر فيه ​الاتحاد الأوروبي من أن مناطق في أنحاء القارة تواجه ظروفا "خطيرة للغاية" فيما يتعلق بحرائق ‌غابات.

وأفاد مسئولون بإجلاء مئات آخرين من منتجع ساحلي في شمال اليونان ومن قرية في جنوب غرب فرنسا، فيما أتي حريق كبير في الأعشاب على منازل في إنجلترا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأدت موجات الحر غير المسبوقة والجفاف، التي يربطها العلماء بتغير المناخ، ​إلى تهيئة ظروف مثالية لاندلاع حرائق غابات في مختلف أنحاء أوروبا هذا الصيف، ولا سيما ​في فرنسا وإسبانيا واليونان. وواجهت منطقة البلقان عدة موجات حر شديدة.

ووصف سكان محليون ⁠وسياح مشاهد الفوضى التي رافقت فرارهم بسياراتهم من حريق اندلع خارج أوميش، وهي بلدة خلابة تقع ​على ساحل دالماتيا الكرواتي الشهير، وتحيط بها الغابات والتلال الصخرية.

وقال قائد الإطفاء سلافكو توكاكوفيتش إن الحريق، الذي ​حول السماء ليلا إلى اللون الأحمر، انحسر فيما يبدو صباح اليوم الجمعة.

وعثرت السلطات على جثة متفحمة، وأفاد مستشفى في مدينة سبليت بأن سبعة، من بين 40 مصابا تلقوا العلاج، كانوا في حالة خطيرة.

وفي شمال اليونان، صعد أشخاص، بعضهم ​يضعون أقنعة واقية على وجوههم ويحملون أطفالا أو حيوانات أليفة، إلى زوارق وقوارب صغيرة في بلدة ​سيفيري الساحلية، في وقت كانت فيه النيران تلتهم الغابات وتخيم فيه على الأجواء سحب الدخان الكثيفة باللون الرمادي الداكن.

وقال ‌خفر ⁠السواحل إن أكثر من 300 شخص جرى إجلاؤهم بالقوارب من البلدة الواقعة على شبه جزيرة تضم غابات وبساتين زيتون وشواطئ إلى الجنوب من ثيسالونيكي، ثاني أكبر مدن اليونان.

ونشرت السلطات أكثر من 140 من عناصر الإطفاء وتسع طائرات وسبع طائرات هليكوبتر لمكافحة الحريق، فيما شاركت قوارب الصيد في عمليات الإجلاء.

وحذر برنامج ​كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ التابع ​للاتحاد الأوروبي من ظروف "شديدة ⁠للغاية" في نطاق واسع من وسط أوروبا وشرقها، مع بؤر إضافية في جنوب بريطانيا وأيرلندا وشمال فرنسا وجنوب السويد، وذلك في توقعاتها للأسبوع الذي ​ينتهي في 19 أغسطس.

وأظهرت بيانات من (رويترز كلايمت مونيتور) أن متوسط درجات الحرارة ​العظمى في ⁠غرب أوروبا كان من المتوقع أن يبلغ 31.2 درجة مئوية اليوم الجمعة، بزيادة ثماني درجات مئوية عن متوسط الفترة من 1961 إلى 1990.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط درجات الحرارة في أوروبا ككل تجاوز متوسط ⁠الفترة ​نفسها بنحو 1.6 درجة مئوية.

كما أن الصيف الحار والجاف يلحق ​أضرارا جسيمة بالزراعة. وقال محللون إن استمرار الحرارة الشديدة والجفاف قد يؤديان إلى انخفاض محصول الذرة الفرنسي هذا العام إلى النصف، ​وتقليص إنتاج الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى منذ عقود.