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وزير خارجية الإمارات يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 8:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 سبتمبر 2022 - 8:10 م

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى تل أبيب اليوم الأربعاء في زيارة رسمية لإسرائيل.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء اليوم إن الوزير الإماراتي يرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى، مضيفة: "تأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

وتابعت: "يبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية".

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