تنفيذ أنشطة فنية متعددة واحتفالات بالمولد النبوي الشريف في بيوت وقصور ثقافة الوادي الجديد

شهدت بيوت وقصور الثقافة بمراكز محافظة الوادي الجديد، تنظيم العديد من الأنشطة الفنية والفعاليات الثقافية؛ احتفالا بالمولد النبوي الشريف بجانب تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية.

وأكدت ابتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، تنفيذ احتفالية دينية بذكرى مولد النبي بقصر ثقافة الطفل بالخارجة "ولد الهدى"، بجانب عرض فني لفرقة الخارجة للفنون الشعبية، ومحاضرة دينية عن المولد النبوي، بحانب إقامة مرسم عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمكتبة شرق بولاق، ومعرض فني.

وأوضحت أن الأنشطة تضمنت تنفيذ حلقة بحثية عن العوامل النفسية والاجتماعية والبيولوجية التى تسهم فى حدوث الإنتحار، بقصر ثقافة الخارجة، ومحاضرة ثقافية عن أضرار التدخين بيت ثقافة قرية صنعاء، وأمسية شعرية لنادى ادب القصر ببيت ثقافة القصر، وعرض لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، وورشة حكي عن متاعب المرأة في الحياة ببيت ثقافة بولاق، ومحاضرة ثقافية عن التغير المناخي وعلاقته بالتلوث ببيت ثقافة بلاط، وتتفيذ مجلة حائط عن زراعة القمح بقصر ثقافة باريس، وتنفيذ فقرة مواهب فنية للأطفال ببيت ثقافة الجديدة.

وأشارت إلى تنفيذ ندوة عن استغلال الاجازة بشكل فعال لتطوير الأهداف التعليمية والثقافية والاجتماعية بقصر ثقافة الخارجة، وقراءة حرة للأطفال ببيت ثقافة المنيرة، وورشة رسم وتلوين عن جنى البلح بثقافة تنيدة، وتنفيذ مجلة حائط عن البيئة والطبيعة بثقافة الفرافرة، ومناقشة كتاب من هدى القرآن ببيت ثقافة المعصرة.

وكشفت عن تنفيذ ورشة حكي بعنوان أملات في أخلاق الرسول بثقافة الفرافرة، وتنفيذ ورش فنية للأطفال بعنوان تفانين بقصر ثقافة موط، وفقرة مواهب للأطفال ببيت ثقافة الراشدة، وورشة فنية لإعادة تدوير مخلفات البيئة ببيت ثقافة الجديدة، وورشة رسم وتلوين عن البيئة ببيت ثقافة المنيرة، ومحاضرة عن المشاركة المجتمعية للشباب بثقافة بغداد.

وعقد لقاء أدبي لنادي أدب قصر ثقافة موط بثقافة موط، وفقرة مواهب فنية للأطفال بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، وورشة فنون تشكيلية لذوي الهمم ببيت ثقافة بولاق.