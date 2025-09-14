توقيف 50 حافلة معتمرين عراقية بالسعودية للاشتباه بوجود كحول ومخدرات

أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة بإقليم كردستان أن حوالي 50 حافلة تقل معتمرين من الإقليم والعراق أوقفت عند معبر على حدود السعودية، وكان المبرر "وجود كحول ومخدرات داخل الحافلات".



وفي تصريحات لشبكة "رووداو" الإعلامية، أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كردستان كاروان ستوني قائلا: "في منتصف الليلة الماضية وحتى فجر اليوم (السبت)، حدث زحام على الجانب السعودي (عند معبر عرعر الحدودي)، ولم تكن هناك مشكلة على الجانب العراقي. ونتيجة لذلك تم احتجاز حوالي 50 حافلة للمعتمرين لفترة من الوقت".

وتابع ستوني: "أبلغتنا هيئة الحج العراقية أن السبب هو وجود مواد غير مصرح بها في السعودية في إحدى المركبات، ووفقا لمعلوماتنا، السيارة ليست من إقليم كردستان".

وأضاف المتحدث نفسه: "غادر جميع المعتمرين البوابة باتجاه السعودية حوالي الساعة 07:00 صباح اليوم، بعد احتجازهم لمدة 18 ساعة تقريبا".

واستطرد: "نؤكد لأولئك الذين هم في طريقهم أو يرغبون في الذهاب إلى السعودية لأداء العمرة، أنه لا توجد مشكلة، وأن التأخير كان فقط بسبب التفتيش، وإلا فإن جميع الرحلات مستمرة".

وأضاف كاروان ستوني موضحا: "تباطأ إرسال المعتمرين لدرجة أنه بالأمس تم إرسال 10 حافلات فقط في أربع ساعات"، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة الحج والعمرة العراقية وهم على تواصل لحل المشاكل والعقبات.