مؤلفة الموسيقى الأردنية سعاد بشناق تفوز بجائزة الشاشة الكندية لأفضل تتر عن مسلسل «البطل»

فازت مؤلفة الموسيقى الأردنية سعاد بشناق بجائزة الشاشة الكندية لأفضل تتر رئيسية أصلية لمسلسل ناطق بلغة أجنبية عن المسلسل السوري "البطل" للمخرج الليث حجو، لتكون السنة الثانية على التوالي التي تفوز فيها بهذه الجائزة بعد فوزها العام الماضي عن المسلسل الوثائقي Secret World of Sound من إخراج ديفيد أتينبورو.

جاءت موسيقى سعاد بشناق مجسدة للصراع الذي يعيشه بطل المسلسل "يوسف" الذي جسده الفنان السوري بسام كوسا، بعد أن يضحي بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن نيران مميتة ويصبح بطلًا يتغنى به أهل القرية، يجد نفسه وسط معركة نفوذ ضد بلطجي ماكر.

تحمل سعاد بشناق الجنسيتين الكندية والأردنية، وتنحدر من خلفية ثقافية ذات جذور بوسنية وسورية وفلسطينية. تقيم في تورونتو وتسافر بشكل متكرر إلى الخارج. حصلت على درجة البكالوريوس في تأليف الموسيقى من جامعة ماكجيل الكندية المرموقة، كما درست في المعهد العالي للموسيقى في سوريا. ومع أكثر من 60 عملاً في السينما والتلفزيون، عُرضت مؤلفاتها في مهرجانات دولية كبرى مثل برليناله، فينيسيا، لوكارنو، هوت دوكس، وإدنبرة. وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" موسيقاها بأنها "تأملية وملامسة للمشاعر"، وأشاد بها هانز زيمر بوصفها نتاج "فنانة مذهلة".

تُبرز أعمال بشناق الأخيرة حضورها الدولي المتنامي، بما في ذلك موسيقى فيلم يونان، العمل العربي الوحيد في المسابقة الرسمية للدورة 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي؛ والمسلسل الفائز بجائزتي إيمي وبافتا المسلسل الوثائقي Secret World of Sound من إخراج ديفيد أتينبورو والذي رُشّحت عنه لجائزة أفضل موسيقى أصلية لمسلسل وثائقي في جوائز هوليوود للموسيقى في الإعلام "HMMA" في الفئة نفسها إلى جانب الفائز بالأوسكار مرتين هانز زيمر. كما وضعت موسيقاها لـ3 أعمال من إنتاج نتفليكس: جايبة العيد، وجرس إنذار وبسمة. أما في السينما المصرية، فقد كان ظهورها الأول من خلال فيلم "رحلة 404" الذي فازت عنه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية من جمعية النقاد والكتاب المصريين، إضافة إلى الفيلم السعودي هوبال الذي عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ونالت كذلك جائزة هوليوود للموسيقى في الإعلام "HMMA" عن أفضل موسيقى عنوان رئيسي لمسلسل أجنبي عن أوتيل بيروت، كما رُشّحت 5 مرات من قبل أكاديمية السينما والتلفزيون الكندية لجوائز الشاشة الكندية.

واختيرت سعاد في منافسات برنامج Spot The Composer بمهرجان كان عام 2021، وكذلك في إقامة تأليف موسيقى الأفلام التابعة لـ SESAC في لوس أنجلوس عام 2019، حيث تلقت التوجيه من المؤلف العالمي كريستوف بيك. ومع فوزها الأخير في جوائز الشاشة الكندية للموسيقى تتطلع سعاد إلى مواصلة دفع حدود الإبداع قدمًا، وتعمل بنشاط على مشاريع جديدة تعد بمزيد من الأثر والانتشار.